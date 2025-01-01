В России появился новый финансовый инструмент

При этом ДСЖ – это не замена инвестиционного и накопительного страхования жизни (НСЖ), это другой продукт, не такой консервативный, как накопительное страхование, но и позволяющий получить более высокий доход, говорит вице-президент ВСС Глеб Яковлев. Это дополнительный инвестиционный инструмент для тех, кто хочет диверсифицировать вложения, считает эксперт: часть денег может быть на депозите, часть – в облигациях, часть в акциях и часть – в ДСЖ. Только в последнем, помимо инвестиционной составляющей, есть еще страховая – гарантированная сумма, которую человек получит, если вдруг произойдет несчастный случай, объясняет Яковлев.