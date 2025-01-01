В России появился новый финансовый инструмент

В России появился новый финансовый инструментОн объединяет страхование и инвестиции в паевые инвестиционные фонды
В России 1 января появился новый финансовый продукт – долевое страхование жизни (ДСЖ). Его особенность заключается в том, что часть взносов идет на страховую защиту, а другая – на покупку паев инвестиционных активов, которые сразу переходят в собственность клиента. Инвестиции останутся в собственности страхователя, даже если страховая компания обанкротится или потеряет лицензию.
Закон о долевом страховании жизни принят в декабре 2023 г. Страховые компании смогут начать продажу таких полисов с 1 января. С этого же дня для этих целей они смогут получить ограниченную лицензию управляющей компании (УК). Также начнут действовать минимальные требования к этому виду страхования, которые установил Банк России.
Но продавать продукт сразу с января страховщики пока не собираются из-за необходимости адаптации бизнес-процессов. В компании «Согласие» планируют начать продажу в течение первой половины 2025 г., «Зетта страхование жизни» – в I квартале, «МАКС–жизнь» – в конце I или начале II квартала, «Сберстрахование жизни» и «Ренессанс жизнь» – во II квартале 2025 г., делятся представители страховщиков. «БКС страхование жизни» планирует запустить первые продукты ДСЖ на ПИФах собственной УК в I квартале.
Подобный продукт давно продается за рубежом под названием unit-linked insurance. Такие продукты отличаются гибкостью: страховое покрытие может быть произвольным, включать гарантии или обходиться без них, что позволяет клиенту самостоятельно выбирать параметры страхования. По мнению Банка России, страховая защита по ДСЖ должна быть существенной. Включение в полис только рисков с низкой вероятностью наступления (например, в результате авиакатастрофы, крушения поездов), а также значительный список исключений из страхового покрытия не соответствуют интересам потребителей, следует из рекомендаций регулятора, опубликованных 26 декабря.
Как пояснил «Ведомостям» собеседник в крупном страховщике, таким образом ЦБ делает акцент на социальной составляющей нового финансового инструмента. Например, в продукте будут предусмотрены дополнительные риски помимо основного (смерть), среди которых травмы, тяжкие телесные повреждения в результате НС, инвалидность или диагностирование СОЗ – клиент сможет подключать их по своему усмотрению, объяснил представитель СК «Согласие».
Как будет работать новый продукт
ДСЖ должно в будущем вытеснить полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который долгое время имел негативный шлейф из-за того, что его продавали банки как альтернативу депозитам и часто вводили граждан в заблуждение. Предполагается, что новый договор ИСЖ нельзя будет заключить с уже с 1 января 2026 г.
Главное отличие нового продукта от инвестиционного страхования жизни – в структуре владения. В ИСЖ все активы находятся под контролем страховщика, который обязан вернуть клиенту его взнос (в случае продуктов с защитой капитала) и предоставить дополнительный доход. В ДСЖ инвестированные средства принадлежат самому клиенту, что обеспечивает более высокий уровень прозрачности и гибкости.
При этом ДСЖ – это не замена инвестиционного и накопительного страхования жизни (НСЖ), это другой продукт, не такой консервативный, как накопительное страхование, но и позволяющий получить более высокий доход, говорит вице-президент ВСС Глеб Яковлев. Это дополнительный инвестиционный инструмент для тех, кто хочет диверсифицировать вложения, считает эксперт: часть денег может быть на депозите, часть – в облигациях, часть в акциях и часть – в ДСЖ. Только в последнем, помимо инвестиционной составляющей, есть еще страховая – гарантированная сумма, которую человек получит, если вдруг произойдет несчастный случай, объясняет Яковлев.
В ВСС поступают просьбы от крупных игроков сохранить ИСЖ наряду с ДСЖ, продолжает Яковлев. Каждый из этих продуктов имеет свои преимущества и клиенты не хотели бы сужения выбора продуктов, говорит он.
В качестве инвестиционных активов клиентам, согласно законодательству, будут предлагаться паи открытых и закрытых ПИФов, говорит представитель «РСХБ–страхования жизни». В настоящий момент иных вариантов активов не рассматривается в рамках ДСЖ, поэтому каждый страховщик будет предлагать готовые стратегии, а не рекомендации по инвестиционному портфелю, говорит он.
Это с одной стороны обеспечивает высокую прозрачность состава и структуры активов, с другой – дополнительный контроль за активами в части соблюдения инвестиционной декларации и ограничений на совокупные расходы на управление фондом, считает генеральный директор «Ингосстрах–жизни» Владимир Черников. Размещение также предусмотрено и в закрытые ПИФы, но при взносе от 10 млн руб., добавляет он.
Среди отличительных особенностей ДСЖ, которые являются его преимуществами, Яковлев из ВСС отмечает прозрачный расчет стоимости инвестиционной части, размера инвестиционного дохода, владение паями ПИФ самим клиентом, что предполагает возможность залога, обмена паев и т. д., возможность ребалансировки активов, изменения долей страховой и инвестиционной частей, изменения состава (обмена) ПИФ в течение срока действия договора и так далее.
ЦБ обязал страховщиков предоставлять клиентам ключевой информационный документ с описанием условий, рисков, распределения премии между страхованием и инвестициями, а также деталей комиссий и операций с паями. После подписания договора клиенту должны напомнить, что ДСЖ – это не банковский вклад, и у него есть возможность отказаться от полиса в период охлаждения: в течение четырех дней – с возвратом всей суммы, в течение 30 дней – с возвратом страховой премии и стоимости паев.
Регулятор также ограничил частоту операций с паями: более шести сделок в год дает клиенту право расторгнуть договор с возвратом премии. Исключения из страхового покрытия связаны только со случаями алкогольного, наркотического или токсического отравления, а выплата по страховому случаю должна быть произведена в течение 30 дней.
В то же время полисы ДСЖ не дают гарантии доходности – как и любые инвестиции в принципе. Стоимость паев может расти или падать в зависимости от ситуации на рынке. И, в отличие от инструмента ИСЖ (где риск инвестиций в основном несла страховая компания, гарантируя клиенту минимальную выплату, даже если инвестиции не сработали), здесь защита капитала не предусмотрена и может применяться только в отдельных случаях.
Кроме того, учитывая, что на рынке почти не осталось предложений ИСЖ с суммой взноса до 1,5 млн руб., аудитория ДСЖ и ИСЖ будет сильно отличаться, говорит представитель «РСХБ–страхования жизни»: ИСЖ больше ориентировано на премиальную аудиторию, для которой важна защита капитала, и квалифицированных инвесторов, тогда как ДСЖ будет доступно с более низкими суммами взносов и для тех, кто имеет более высокий аппетит к риску.
Рыночный потенциал
Несмотря на тщательную проработку многих аспектов законодательства и регулирования ДСЖ, еще остаются серые зоны, а также несогласованность отраслевых регулирований (управляющих и страховщиков. – «Ведомости»), которые усложняют участникам рынка задачу выпуска продуктов ДСЖ, отвечающих современным мировым стандартам, объясняет причины отложенного запуска заместитель генерального директора СК «МАКС–жизнь» Дмитрий Малых. «Тут можно отметить как отсутствие унификации документооборота страховщиков и УК, так и налоговые аспекты при необходимости переноса фокуса полиса из страховой в инвестиционную часть и наоборот», – указывает он.
Как следует из исследования аудиторской компании Kept, по итогам 2025 г. объем рынка ДСЖ может составить 200–250 млрд руб. Аналогичную цель по этому продукту на следующий год обозначил и Минфин – 250 млрд руб. Это амбициозный, но достижимый для отрасли KPI, считает генеральный директор «Ренессанс жизни» Олег Киселев.
Черников из «Ингосстрах–жизни» считает, что пока детальные прогнозы делать преждевременно. Очевидно, что клиенту нужно время чтобы распробовать новый продукт, а страховщикам осуществить сбор обратной связи с целью его точечной донастройки, чтобы ценность предложения была очевидна, ощутима и подтверждена, объясняет он. Этот год будет переходным, соглашается представитель компании «Зетта страхование жизни». Рынку пока еще не известно окончательное решение об уровне налоговых льгот по ДСЖ. Все игроки (страховщики, УК, банки) на данный момент считают этот фактор определяющим, добавляет он.
Потенциал продаж продуктов ДСЖ будет в большой степени зависеть от двух факторов: гибкости и разнообразия страховых продуктов с одной стороны и наличия налоговых преференций для страхователей с другой стороны, считает руководитель «БКС страхования жизни» Иван Денисов.
Если условия страховых продуктов будут сильно законодательно ограничены, а налоговые преференции (льготное налогообложение и налоговые вычеты) будут незначительными, то ДСЖ как вид страхования не будет существенно лучше существующих инвестиционных и накопительных продуктов: объем продаж по итогам года может быть не более 10% от продаж ИСЖ (за первое полугодие 2024 г., по данным ВСС, сборы составили 146 млрд руб.). Если оба условия будут выполнены, ДСЖ сможет почти полностью заменить ИСЖ, добавляет он.
В настоящее время страховщики серьезно ограничены вариантом открытых паевых фондов для массового предложения, объясняет Малых из «МАКС–жизни». Именно от того, какие будут льготы и когда запустится продукт, зависят и сборы отрасли по ДСЖ, согласился вице-президент Сбербанка, генеральный директор «Сберстрахования жизни» Игорь Кобзарь.