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Верховный суд счел неправомерным требование лишних документов депозитарием

Ведомости

Верховный суд РФ принял решение по делу о принудительной конвертации иностранных ценных бумаг в акции российских эмитентов. Суд поддержал иностранную компанию Rai Investments Pte. Ltd. в споре со Сбербанком, следует из определения суда.

Иностранная Rai Investments Pte. Ltd. в августе 2020 – декабре 2021 г. приобрела 70 000 глобальных депозитарных расписок на акции «Северстали» через швейцарский LGT Bank. В феврале – марте 2022 г. Citibank закрыл книгу учета расписок, а Лондонская фондовая биржа прекратила торги российскими депозитарными расписками.

Сбербанк потребовал от Rai Investments нотариально заверенный протокол осмотра сайта брокера. Истец предоставил письменное подтверждение от LGT Bank, объяснив невозможность нотариальных документов из-за проживания директора в Сингапуре и отсутствия авиасообщения. Затем заявитель еще раз отправил подтверждение от LGT Bank уже с апостилем, но Сбербанк свою позицию не изменил. Тогда иностранная компания обратилась в российский арбитраж, который и в первой, и в апелляционной, и в кассационной инстанции в иске отказал.

Согласно решению суда, депозитарии не имеют права требовать дополнительных документов при конвертации, если их получение объективно невозможно или чрезмерно затруднительно для заявителя. Отсутствие оригиналов документов не является основанием для отказа в конвертации. Суд постановил, что депозитарии должны предлагать альтернативные способы подтверждения владения ценными бумагами, учитывая конкретные обстоятельства. Банки не должны ограничиваться заранее установленным перечнем документов, а обязаны рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Верховный суд признал неправомерным безусловный отказ Сбербанка в осуществлении конвертации и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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