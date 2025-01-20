Верховный суд счел неправомерным требование лишних документов депозитарием

Сбербанк потребовал от Rai Investments нотариально заверенный протокол осмотра сайта брокера. Истец предоставил письменное подтверждение от LGT Bank, объяснив невозможность нотариальных документов из-за проживания директора в Сингапуре и отсутствия авиасообщения. Затем заявитель еще раз отправил подтверждение от LGT Bank уже с апостилем, но Сбербанк свою позицию не изменил. Тогда иностранная компания обратилась в российский арбитраж, который и в первой, и в апелляционной, и в кассационной инстанции в иске отказал.