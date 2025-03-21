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Набиуллина назвала нестандартной ситуацию со ставками по депозитам выше ключевой

Ведомости

В ноябре и декабре 2024 г. ставки по депозитам были выше ключевой ставки. Эта ситуация, по мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, являлась нестандартной. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

В настоящее время, по словам главы ЦБ, наблюдается возвращение к более привычному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Она пояснила, что ситуация в конце 2024 г. была обусловлена ожиданиями банков о дальнейшем ужесточении кредитной политики со стороны ЦБ и возможном повышении ключевой ставки.

На данный момент разница между депозитными ставками и ключевой значительно сократилась, что отчасти связано с корректировкой Центральным банком графика соблюдения норматива ликвидности для кредитных организаций.

«Поэтому мы считаем, что сейчас ситуация более-менее в норме», – пояснила Набиуллина.

Также глава ЦБ пояснила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас снизилась. Но регулятор будет следить за параметрами снижения инфляции, которую в 2026 г. планируют вернуть на уровень 4%.

21 марта Банк России уже в третий раз подряд решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. В пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания совета директоров, было указано на снижение инфляционного давления в стране, хотя оно все еще остается высоким. По данным ЦБ, внутренний спрос продолжает значительно превышать возможности роста предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается умеренным, а сберегательная активность среди населения остается на высоком уровне. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7-8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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