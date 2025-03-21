Набиуллина назвала нестандартной ситуацию со ставками по депозитам выше ключевой
В ноябре и декабре 2024 г. ставки по депозитам были выше ключевой ставки. Эта ситуация, по мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, являлась нестандартной. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.
В настоящее время, по словам главы ЦБ, наблюдается возвращение к более привычному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Она пояснила, что ситуация в конце 2024 г. была обусловлена ожиданиями банков о дальнейшем ужесточении кредитной политики со стороны ЦБ и возможном повышении ключевой ставки.
На данный момент разница между депозитными ставками и ключевой значительно сократилась, что отчасти связано с корректировкой Центральным банком графика соблюдения норматива ликвидности для кредитных организаций.
«Поэтому мы считаем, что сейчас ситуация более-менее в норме», – пояснила Набиуллина.
Также глава ЦБ пояснила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас снизилась. Но регулятор будет следить за параметрами снижения инфляции, которую в 2026 г. планируют вернуть на уровень 4%.
21 марта Банк России уже в третий раз подряд решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. В пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания совета директоров, было указано на снижение инфляционного давления в стране, хотя оно все еще остается высоким. По данным ЦБ, внутренний спрос продолжает значительно превышать возможности роста предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается умеренным, а сберегательная активность среди населения остается на высоком уровне. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7-8%.