Набиуллина назвала нестандартной ситуацию со ставками по депозитам выше ключевой

21 марта Банк России уже в третий раз подряд решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%. В пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания совета директоров, было указано на снижение инфляционного давления в стране, хотя оно все еще остается высоким. По данным ЦБ, внутренний спрос продолжает значительно превышать возможности роста предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается умеренным, а сберегательная активность среди населения остается на высоком уровне. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7-8%.