ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Но ЦБ еще предстоит убедиться в том, что торможение инфляции устойчиво, поэтому он сохранит сигнал о продолжительном периоде сохранения жесткой политики, говорит старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Например, замедление кредитования может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года, объясняет экономист: пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса. Также надо учитывать, что ценовые условия кредитования смягчаются за счет улучшения ситуации с нормативной ликвидностью банков, добавляет Рапохин.