ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%Инфляция замедляется, но тренд должен быть устойчивым, чтобы ЦБ перешел к снижению ставки
Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали 16 из 17 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Это третье заседание подряд, по итогам которого совет директоров ЦБ сохраняет ставку – на уровне 21% она держится с октября прошлого года.
На заседании 14 февраля Банк России повысил прогноз по инфляции в 2025 г. до 7-8% с 4,5-5%. Достижения цели в 4% ЦБ ждет в 2026 г.
На конец марта ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к последнему прогнозу. Сейчас она складывается ниже ожиданий регулятора. Годовой рост цен на пошлой неделе составил 10,08% против 10,11% неделей ранее. Но согласно расчету инфляции по методике ЦБ ее динамика немного ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля, 9,92% в январе).
Инфляционные ожидания населения России в марте резко снизились — сразу на 0,8 п. п. до 12,9%, отмечал ЦБ со ссылкой на опрос «инФОМ». Ниже значений марта они были только в сентябре 2024 г. на отметке в 12,5%. Но оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в марте сохранилась на уровне февраля и составила 16,5%.
Индекс ценовых ожиданий предприятий в марте снизился до 20,3 п. против 23,1 п. в феврале и 27,5 п. в январе 2025 г. Снизились и текущие оценки динамики цен на продукцию, с 21,9 п. в феврале до 14,5 п. в марте.
Данные ценовых ожиданий подкрепляют суждение о том, что дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики не потребуется, поскольку реальная ставка, которая измеряется относительно инфляционных ожиданий населения, продолжила расти, говорил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Но ЦБ еще предстоит убедиться в том, что торможение инфляции устойчиво, поэтому он сохранит сигнал о продолжительном периоде сохранения жесткой политики, говорит старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Например, замедление кредитования может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года, объясняет экономист: пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса. Также надо учитывать, что ценовые условия кредитования смягчаются за счет улучшения ситуации с нормативной ликвидностью банков, добавляет Рапохин.
Согласно последнему, февральскому прогнозу Банка России, с 17 февраля до конца 2025 г. средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,7–22,1%, а средняя за год — 19-22%. До этого на 2025 г. ЦБ закладывал среднюю ключевую ставку в диапазоне 17–20% годовых.
«Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 14 февраля. Поэтому ЦБ «сохраняет паузу» в этом вопросе и должен убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции, заключила глава регулятора.
Аналитики, которых каждый месяц опрашивает Банк России, в марте ухудшили прогноз по инфляции на конец 2025 г. – она окажется на уровне 7% против 6,8% в февральском опросе. На следующий год эксперты ожидают замедления инфляции до 4,8% против 4,6% в феврале, при этом достижения таргета в 4% экономисты ждут не ранее 2027 г.
Российский бизнес продолжает надеяться, что 21% станет пиком для ставки и регулятор в марте сохранит ее, а на каком-то из следующих заседаний начнет снижать, говорит глава подкомитета по публичным рынкам капитала «Деловой России» Алексей Лазутин.
Пока что экономисты считают, что снижения ставки можно ждать не раньше второго полугодия.
Снижение же ключевой ставки начнется во второй половине года при условии появления стабильных успехов в борьбе с инфляцией, отмечал ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Он подчеркнул, что невозможно долгое время обеспечивать нормальное функционирование экономики в условиях такого высокого «ключа».