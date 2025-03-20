Как ценовые ожидания населения и бизнеса повлияют на решение ЦБ

Как ценовые ожидания населения и бизнеса повлияют на решение ЦБСнижение этих показателей – это позитивный сигнал для Банка России, считают эксперты
Инфляционные ожидания населения в марте 2025 г. уменьшились до 12,9% на горизонте 12 месяцев (до марта 2026 г.), следует из данных опроса инФОМа, который проводится по заказу ЦБ. Их уровень опускается второй месяц подряд, в феврале ЦБ фиксировал 13,7%, а в январе россияне прогнозировали максимальный уровень показателя за год – 14%. Также регулятор зафиксировал существенное снижение ценовых ожиданий предприятий.
Прогнозы по инфляции традиционно выше у тех граждан, кто не имеет сбережений, – 15,1%, показатель снизился относительно предыдущего месяца (15,2% в феврале). Ожидания владельцев сбережений по росту цен также стали оптимистичнее относительно прошлого месяца – 11% против 11,3% в феврале.