ЦБ незначительно повысил курс доллара на 22 марта
Банк России на 22 марта незначительно повысил официальный курс доллара, в то время как курсы евро и юаня понизились, следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).
По данным ЦБ, официальный курс доллара вырос на 0,24 руб. до 84,64 руб. Тем временем курс евро снизился на 1,04 руб. до 91,43 руб., а курс юаня – на 0,02 руб. до 11,58 руб.
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
18 марта курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 81 руб. Доллар снижался до 80,92 руб. В 12:45 мск немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.