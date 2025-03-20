Официальный курс доллара на 21 марта превысил 84 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 1,55 руб. до 84,4 руб., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).
В то же время на 21 марта евро повысился на 1,64 руб. до 92,46 руб. Юань вырос на 0,17 руб. до 11,6 руб.
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Цетробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
18 марта курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 81 руб. Доллар снижался до 80,92 руб. В 12:45 мск немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.