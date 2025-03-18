Курс доллара на Forex опустился ниже 81 рубля

Эксперты рассказали «Ведомостям» 17 марта, что укрепление рубля с начала года произошло благодаря сочетанию нескольких факторов: геополитического оптимизма, увеличению притока инвестиций на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Также сохраняются высокие ставки, которые способствуют привлекательности рублевых сбережений. Однако аналитики полагают, что укрепление рубля носит временный характер, и ожидают возвращения курса доллара к отметке около 100 руб.