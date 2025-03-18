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Курс доллара на Forex опустился ниже 81 рубля

Ведомости

Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 84 руб. Это следует из данных портала Investing.com.

Так, по информации на 12:34 мск, доллар снижался до 80,92 руб. А в 12:45 немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.

Эксперты рассказали «Ведомостям» 17 марта, что укрепление рубля с начала года произошло благодаря сочетанию нескольких факторов: геополитического оптимизма, увеличению притока инвестиций на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Также сохраняются высокие ставки, которые способствуют привлекательности рублевых сбережений. Однако аналитики полагают, что укрепление рубля носит временный характер, и ожидают возвращения курса доллара к отметке около 100 руб.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты остается избыточным из-за притока средств в рублевые облигации.

Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что, по ее мнению, рубль приблизился к пределам укрепления. В 2025 г. аналитики «Цифра брокера» ожидают курс доллара на уровне 105–107 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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