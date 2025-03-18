Курс доллара на Forex опустился ниже 81 рубля
Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с июня 2023 г. опустился ниже 84 руб. Это следует из данных портала Investing.com.
Так, по информации на 12:34 мск, доллар снижался до 80,92 руб. А в 12:45 немного отыграл позиции назад – до 81,24 руб.
Эксперты рассказали «Ведомостям» 17 марта, что укрепление рубля с начала года произошло благодаря сочетанию нескольких факторов: геополитического оптимизма, увеличению притока инвестиций на фондовый рынок и наращиванию выручки экспортерами. Также сохраняются высокие ставки, которые способствуют привлекательности рублевых сбережений. Однако аналитики полагают, что укрепление рубля носит временный характер, и ожидают возвращения курса доллара к отметке около 100 руб.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты остается избыточным из-за притока средств в рублевые облигации.
Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что, по ее мнению, рубль приблизился к пределам укрепления. В 2025 г. аналитики «Цифра брокера» ожидают курс доллара на уровне 105–107 руб.