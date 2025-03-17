Что повлияло на укрепление рубля

С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. Банк России установил на выходные и 17 марта доллар по 85,57 руб. (-1,05 руб. к 14 марта), евро – 93,61 руб. (-0,65 руб.), а юань – 12,24 руб. (-0,05 руб.). Но отечественная валюта сейчас «переукреплена» и скоро может перейти к коррекции, считают эксперты.