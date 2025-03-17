Что повлияло на укрепление рубля

Что повлияло на укрепление рубляЭксперты называют это временным явлением и прогнозируют возвращение доллара к отметке 100 рублей
Рубль значительно укрепился с начала года благодаря сочетанию факторов от геополитического оптимизма, роста притока капитала в фондовый рынок и наращивания выручки экспортерами. Но эксперты считают укрепление временным и ожидают возвращения доллара на уровень около 100 руб.
С начала года официальный курс рубля к доллару укрепился на 16%. Банк России установил на выходные и 17 марта доллар по 85,57 руб. (-1,05 руб. к 14 марта), евро – 93,61 руб. (-0,65 руб.), а юань – 12,24 руб. (-0,05 руб.). Но отечественная валюта сейчас «переукреплена» и скоро может перейти к коррекции, считают эксперты.
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