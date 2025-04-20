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Силуанов: банки найдут выход из положения и продолжат выдачу льготной ипотеки

Ведомости

Россияне смогут и дальше получать льготные ипотечные кредиты, банки «найдут выход», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя журналисту Павлу Зарубину ситуацию с льготной ипотекой и банковскими комиссиями.

«То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке», – сказал он, добавив, что граждане будут получать кредиты, «как и раньше».

Министр сообщил также, что правительство нашло средства, которые необходимы в условиях более высокой ставки, готовятся поправки в закон в бюджете. Власти будут добавлять «соответствующие ресурсы», чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную, подчеркнул Силуанов.  

В начале февраля Минфин объявил об увеличении уровня возмещения банкам, которые выдают льготные кредиты. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. Уровень возмещения увеличивается до 3 п. п. по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок их действия. А по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п.

Президент России Владимир Путин в апреле на расширенном заседании президиума Государственного совета призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Он заявил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ. Глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявили 20 апреля, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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