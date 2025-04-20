Силуанов: банки найдут выход из положения и продолжат выдачу льготной ипотеки
Россияне смогут и дальше получать льготные ипотечные кредиты, банки «найдут выход», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя журналисту Павлу Зарубину ситуацию с льготной ипотекой и банковскими комиссиями.
«То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке», – сказал он, добавив, что граждане будут получать кредиты, «как и раньше».
Министр сообщил также, что правительство нашло средства, которые необходимы в условиях более высокой ставки, готовятся поправки в закон в бюджете. Власти будут добавлять «соответствующие ресурсы», чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную, подчеркнул Силуанов.
В начале февраля Минфин объявил об увеличении уровня возмещения банкам, которые выдают льготные кредиты. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. Уровень возмещения увеличивается до 3 п. п. по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок их действия. А по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п.
Президент России Владимир Путин в апреле на расширенном заседании президиума Государственного совета призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Он заявил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ. Глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявили 20 апреля, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.