В ВТБ считают логичным оставить НСПК под контролем ЦБ
Национальную систему платежных карт (НСПК) нужно оставить под контролем ЦБ. Об этом сообщили «Ведомостям» представители ВТБ.
«НСПК – равноудаленный игрок на платежном рынке, который учитывает интересы всех участников: населения, бизнеса, государства, банков. Поэтому мы считаем логичным оставить НСПК под контролем ЦБ, что гарантирует развитие платежных сервисов при обеспечении справедливых условий конкуренции», – отметили в банке.
9 октября на форуме «Финополис-2025» глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что пока лишь рассматриваются варианты приватизации НСПК. По данным «Интерфакса», это продажа миноритарного пакета при сохранении у Центробанка контрольного пакета (50% + 1 акция) или передача 100% отдельных сервисов, например, платежной системы «Мир» или Системы быстрых платежей.
Набиуллина пояснила, что цель возможной приватизации – «лучше слышать мнение рынка» при развитии платежных инструментов.
В ходе пленарной сессии «Финополис 2025» главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский также поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента «Миру», оператором которого является НСПК, на 100% принадлежащая ЦБ. Он отметил, что «в США их три, даже в Узбекистане четыре», и такая инициатива способствовала бы инновациям и снижению монополизма.
Банк России, по словам Набиуллиной, готов рассмотреть этот вопрос, если участники рынка действительно договорятся и будут готовы вложиться в создание альтернативы.