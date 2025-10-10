Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В ВТБ считают логичным оставить НСПК под контролем ЦБ

Ведомости

Национальную систему платежных карт (НСПК) нужно оставить под контролем ЦБ. Об этом сообщили «Ведомостям» представители ВТБ.

«НСПК – равноудаленный игрок на платежном рынке, который учитывает интересы всех участников: населения, бизнеса, государства, банков. Поэтому мы считаем логичным оставить НСПК под контролем ЦБ, что гарантирует развитие платежных сервисов при обеспечении справедливых условий конкуренции», – отметили в банке.

9 октября на форуме «Финополис-2025» глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что пока лишь рассматриваются варианты приватизации НСПК. По данным «Интерфакса», это продажа миноритарного пакета при сохранении у Центробанка контрольного пакета (50% + 1 акция) или передача 100% отдельных сервисов, например, платежной системы «Мир» или Системы быстрых платежей.

Набиуллина пояснила, что цель возможной приватизации – «лучше слышать мнение рынка» при развитии платежных инструментов.

В ходе пленарной сессии «Финополис 2025» главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский также поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента «Миру», оператором которого является НСПК, на 100% принадлежащая ЦБ. Он отметил, что «в США их три, даже в Узбекистане четыре», и такая инициатива способствовала бы инновациям и снижению монополизма.

Банк России, по словам Набиуллиной, готов рассмотреть этот вопрос, если участники рынка действительно договорятся и будут готовы вложиться в создание альтернативы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её