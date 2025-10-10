В ВТБ считают логичным оставить НСПК под контролем ЦБ

В ходе пленарной сессии «Финополис 2025» главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский также поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента «Миру», оператором которого является НСПК, на 100% принадлежащая ЦБ. Он отметил, что «в США их три, даже в Узбекистане четыре», и такая инициатива способствовала бы инновациям и снижению монополизма.