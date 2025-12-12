Газета
ЦБ повысил официальный курс доллара до 79,73 рубля

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 79,73 руб., что на 0,39 руб. выше предыдущего значения. Об этом говорится на сайте регулятора.

Курс евро также вырос – на 0,62 руб. до 93,56 руб. Колебания юаня минимальны: 11,27 руб. (+0,09 руб.).

11 декабря доллар впервые за три недели поднялся выше 79 руб., прибавив сразу 1,44 руб. и достигнув 79,34 руб.

2 декабря «Ведомости» сообщали, что с начала 2025 г. рубль укрепился уже на 24,05%. В первый рабочий день года, 10 января, курс доллара достигал 102,29 руб.

ЦБ также рассказывал, что 30 декабря будут зафиксированы курсы валют, которые сохранятся на весь период новогодних праздников. Новые значения, действующие с 13 января, регулятор установит в первый рабочий день следующего года – 12 января.

