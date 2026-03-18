Внебиржевой курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые за полгода
Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 83 руб. Это произошло впервые с 26 сентября 2025 г. К 10:12 мск американская валюта выросла на 55 коп. относительно предыдущего закрытия – до 83,19 руб.
С лета 2024 г. торги долларом на Московской бирже приостановлены. Поэтому репрезентативным для рубля остается только курс юаня, который торгуется с 10:00 до 19:00 мск. Ориентир для внебиржевых торгов долларом рассчитывается как кросс-курс через пару юань–рубль на бирже и доллар–юань на форексе.
Китайский юань также растет при открытии торгов в среду. По итогам первой минуты курс составил 12,06 руб. (+5,75 коп. к закрытию), что на 17,35 коп. выше официального курса ЦБ.
- 17 марта Центральный банк повысил официальный курс доллара на 18 марта до 81,91 руб. (+0,86 руб. за день). Курс евро вырос до 93,16 руб. (+0,5 руб.), юаня – до 11,89 руб. (+0,15 руб.).
13 марта регулятор поднял курс доллара на 14 марта на 1,16 руб., тогда он впервые в этом году превысил отметку 80 руб.
4 марта Минфин приостановил операции с валютой в марте из-за планов изменить параметры базовой цены на нефть в бюджетном правиле . При возобновлении объем отложенных продаж скорректируют с учетом новых параметров.