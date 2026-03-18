Внебиржевой курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые за полгода

С лета 2024 г. торги долларом на Московской бирже приостановлены. Поэтому репрезентативным для рубля остается только курс юаня, который торгуется с 10:00 до 19:00 мск. Ориентир для внебиржевых торгов долларом рассчитывается как кросс-курс через пару юань–рубль на бирже и доллар–юань на форексе.