Чебесков: иностранные криптобиржи заинтересованы в работе в России
Иностранные криптобиржи проявляют интерес к работе на российском рынке на фоне его легализации, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, зарубежные компании внимательно следят за процессом «обеления» криптовалютного рынка в России и рассматривают возможность участия в нем. «Они [криптобиржи] заинтересовались тем, что рынок будет "обеляться", и некоторые даже выявили желание потенциально участвовать на нашем рынке», – отметил Чебесков.
Он добавил, что правительство в ближайшее время планирует внести в Госдуму пакет законопроектов, направленных на легализацию криптовалютного рынка.
При этом, по словам замминистра, ряд вопросов пока остается нерешенным и требует дополнительного обсуждения. «Есть довольно много вопросов, которые еще не обсуждены, и мы надеемся, что скоро обсуждение перейдет на площадку Государственной думы», – подчеркнул он.
23 марта в аппарате зампредседателя кабмина Дмитрия Григоренко сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Документ вводит общие требования к обращению криптовалют. Он направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые злоумышленники используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов.