Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 апреля

10 марта «Домклик» сообщил, что выдачи по рыночным ставкам в феврале достигли 78,3 млрд руб. Это на 48% больше, чем в январе, и в 4,4 раза превышает показатели прошлого года. Наибольший спрос пришелся на вторичное жилье, которое составило 65–70% от общего объема базовой ипотеки. За месяц на «вторичку» было выдано 53 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем в 2025 г. Выдачи по семейной ипотеке в феврале увеличились на 17,4% год к году и составили 105,5 млрд руб.