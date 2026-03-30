Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке с 1 апреля
Сбербанк с 1 апреля 2026 г. снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта (п. п.) при первоначальном взносе от 20,1 до 50%.
Минимальные ставки на «Домклике» составят от 15,7% на покупку первичного жилья, от 16% – на приобретение вторичного, от 17,6% – по программе «Строительство жилого дома» (все без господдержки). Банк также опустит на 1 п. п. ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 – по «Рефинансированию под залог недвижимости».
Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи указал, что за год средневзвешенная ставка финансовой организации опустилась с 29,6 до 19,8%. Уменьшение средней ставки позитивно отразилось на динамике выдач по рыночным программам. За II квартал 2025 г. общая сумма ипотечного кредитования по базовой ипотеке выросла на 60% относительно предыдущего квартала до 82,7 млрд руб. В III квартале выдачи превысили 153 млрд руб., в IV квартале они вышли на максимальные показатели в 261,7 млрд руб.
За неполный I квартал этого года выдачи рыночной ипотеки превысили 191 млрд руб. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.
10 марта «Домклик» сообщил, что выдачи по рыночным ставкам в феврале достигли 78,3 млрд руб. Это на 48% больше, чем в январе, и в 4,4 раза превышает показатели прошлого года. Наибольший спрос пришелся на вторичное жилье, которое составило 65–70% от общего объема базовой ипотеки. За месяц на «вторичку» было выдано 53 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем в 2025 г. Выдачи по семейной ипотеке в феврале увеличились на 17,4% год к году и составили 105,5 млрд руб.