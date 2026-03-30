Банк России повысил курс доллара на 31 марта
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 31 марта на уровне 81,30 руб. Это на 0,15 руб. выше предыдущего значения.
Евро подорожал на 0,01 руб. и достиг 93,44 руб. Стоимость юаня также повысилась на 0,01 руб. до 11,74 руб.
Официальный курс доллара на 30 марта составляет 81,14 руб., евро – 93,42 руб., юаня – 11,73 руб.
23 марта заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил об отсутствии тренда на ослабление рубля. Он отметил, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне – около 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней. Таким образом, ослабления российской валюты нет, есть колебания.