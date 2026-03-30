Банк России повысил курс доллара на 31 марта

23 марта заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил об отсутствии тренда на ослабление рубля. Он отметил, что обменный курс рубля во всех основных валютных парах примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне – около 12% в состоянии масштаба колебания от нижней точки до верхней. Таким образом, ослабления российской валюты нет, есть колебания.