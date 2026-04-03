Пользователи сообщили о сбоях в работе банковских приложений и СБП
Жалобы на СБП начали приходит примерно в 10:10 мск. Пользователи сообщают, что не проходит оплата. На приложение «Сбера» россияне начали жаловаться примерно в то же время. За час о сбое заявили 3700 человек, за сутки – 5800. У многих не проходит оплата и не работает терминал. Сообщения о проблемах поступают из Москвы и Подмосковья, Самарской и Новосибирской областей, а также из Санкт-Петербурга.
В самом «Сбере» сообщили, что видят сбой в работе банка и уже занимаются восстановлением. В кредитной организации принесли извинения за неудобства.
Приложение Т-банка, по сообщениям пользователей, вовсе не загружается. Об этом больше всего жалоб поступает из Самарской области, Башкирии, Приморского края, Москвы и Нижегородской области. Сбой коснулся и ВТБ. Клиенты жалуются на сбой сайта и мобильного приложения, у большинства не проходит оплата.
17 марта пользователи социальной сети «В контакте» начали жаловаться на неполадки в ее работе. Обращения в основном связаны с невозможностью отправить сообщение, а также загрузить фото и другие файлы.