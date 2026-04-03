Пользователи сообщили о сбоях в работе банковских приложений и СБП

Жалобы на СБП начали приходит примерно в 10:10 мск. Пользователи сообщают, что не проходит оплата. На приложение «Сбера» россияне начали жаловаться примерно в то же время. За час о сбое заявили 3700 человек, за сутки – 5800. У многих не проходит оплата и не работает терминал. Сообщения о проблемах поступают из Москвы и Подмосковья, Самарской и Новосибирской областей, а также из Санкт-Петербурга.