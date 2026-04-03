Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

Пользователи сообщили о сбоях в работе банковских приложений и СБП

Ведомости

Пользователи массово жалуются на плохую работу приложений Т-банка, Сбера, ВТБ и «Ozon банка», а также на сбой в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорят данные сервиса DownDetector.

Жалобы на СБП начали приходит примерно в 10:10 мск. Пользователи сообщают, что не проходит оплата. На приложение «Сбера» россияне начали жаловаться примерно в то же время. За час о сбое заявили 3700 человек, за сутки – 5800. У многих не проходит оплата и не работает терминал. Сообщения о проблемах поступают из Москвы и Подмосковья, Самарской и Новосибирской областей, а также из Санкт-Петербурга.

В самом «Сбере» сообщили, что видят сбой в работе банка и уже занимаются восстановлением. В кредитной организации принесли извинения за неудобства.

Приложение Т-банка, по сообщениям пользователей, вовсе не загружается. Об этом больше всего жалоб поступает из Самарской области, Башкирии, Приморского края, Москвы и Нижегородской области. Сбой коснулся и ВТБ. Клиенты жалуются на сбой сайта и мобильного приложения, у большинства не проходит оплата.

17 марта пользователи социальной сети «В контакте» начали жаловаться на неполадки в ее работе. Обращения в основном связаны с невозможностью отправить сообщение, а также загрузить фото и другие файлы.

