Сбербанк восстановил доступ к своим сервисам после сбоя
Специалисты Сбербанка устранили последствия сбоя и восстановили доступ к сервисам, говорится в сообщении кредитной организации.
«Все работает, наша команда оперативно все починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен», – указано в сообщении.
Банк также принес извинения за доставленные неудобства.
Утром 3 апреля пользователи столкнулись с перебоями в работе мобильных приложений нескольких крупных банков и Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствовали данные сервиса DownDetector.
Первые жалобы на СБП начали поступать около 10:10 мск – пользователи сообщали, что не проходит оплата. Одновременно с этим россияне начали жаловаться на приложения «Сбера» и других банков.