Главная / Финансы /

Сбербанк восстановил доступ к своим сервисам после сбоя

Специалисты Сбербанка устранили последствия сбоя и восстановили доступ к сервисам, говорится в сообщении кредитной организации.

«Все работает, наша команда оперативно все починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен», – указано в сообщении.

Банк также принес извинения за доставленные неудобства.

Утром 3 апреля пользователи столкнулись с перебоями в работе мобильных приложений нескольких крупных банков и Системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствовали данные сервиса DownDetector.

Первые жалобы на СБП начали поступать около 10:10 мск – пользователи сообщали, что не проходит оплата. Одновременно с этим россияне начали жаловаться на приложения «Сбера» и других банков.

