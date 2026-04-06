Банк России снизил курс доллара на 1 рубль
Банк России установил курс доллара на 7 апреля в 78,73 руб., что на 1 руб. выше, чем курс на 4–6 апреля, следует из материалов регулятора.
Курс евро также понижен до 91 руб. против 92,19 руб. ранее. Юань подешевел на 0,12 руб. до 11,45 руб.
3 апреля ЦБ установил курс доллара ниже 80 руб. (79,73 руб.). Курс евро тогда был понижен на 0,54 руб., юаня – на 0,05 руб.
20 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ослабление рубля, которое тогда наблюдалось, соответствовало ожиданиям бизнеса, поэтому не было смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект. Замглавы регулятора Алексей Заботкин также отмечал, что тренда на ослабление российской валюты нет, но существуют колебания.