Россияне в 69 регионах нарастили использование наличных

17 апреля «Известия» сообщали, что около 10 млн россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль из-за регулярных переводов на карты с 2027 г. Речь идет о гражданах, получающих более 200 000 руб. в месяц от аренды, подработок, услуг или торговли без оформления статуса самозанятого или ИП и без декларирования доходов. Собеседники издания отметили, что на этом фоне спрос на наличные может вырасти примерно на 3 трлн руб.