Россияне в 69 регионах нарастили использование наличных
Россияне в 2025 г. резко нарастили использование наличных в Ставропольском крае и Севастополе, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «РИА Новости».
Также в пятерку вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. За ними последовали Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.
Всего использование наличных в прошлом году выросло в 69 российских субъектах.
17 апреля «Известия» сообщали, что около 10 млн россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль из-за регулярных переводов на карты с 2027 г. Речь идет о гражданах, получающих более 200 000 руб. в месяц от аренды, подработок, услуг или торговли без оформления статуса самозанятого или ИП и без декларирования доходов. Собеседники издания отметили, что на этом фоне спрос на наличные может вырасти примерно на 3 трлн руб.