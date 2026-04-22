Главная / Финансы /

ВТБ находится в процессе завершения продажи «Галса»

Ведомости

ВТБ сейчас находится в процессе завершения продажи девелопера «Галс» и предприятия по производству меди в Армении. Об этом рассказал глава финансовой организации Андрей Костин на встрече с инвесторами, передает ТАСС.

Он напомнил, что банк уже продал несколько гостиниц и ведет переговоры о продаже доли в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».

5 сентября 2025 г. Костин сообщил о планах ВТБ продать принадлежащие ему 25,01% в «Воздушных воротах Северной столицы» (ВВСС) – операторской компании «Пулково». Он сообщил о ведущихся переговорах, но уточнил, что интересных предложений банк не получал.

19 декабря прошлого года первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в декабре банк закрыл сделку по продаже отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, расположенного в историческом центре Казани.

В рамках стратегии по продаже непрофильных активов группа также продала в августе «Swissotel Resort Сочи Камелия» в Хостинском районе Сочи, а в октябре – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте.

