ВТБ находится в процессе завершения продажи «Галса»
Он напомнил, что банк уже продал несколько гостиниц и ведет переговоры о продаже доли в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».
19 декабря прошлого года первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в декабре банк закрыл сделку по продаже отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, расположенного в историческом центре Казани.
В рамках стратегии по продаже непрофильных активов группа также продала в августе «Swissotel Resort Сочи Камелия» в Хостинском районе Сочи, а в октябре – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте.