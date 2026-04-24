Банк России поднял официальный курс доллара выше 75 рублей
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 25 апреля на 0,69 руб. и установил его на уровне 75,53 руб.
Евро подорожал на 0,76 руб. до 88,28 руб. Курс юаня увеличился на 0,08 руб. и достиг 11,03 руб.
Официальный курс доллара на 24 апреля составляет 74,83 руб., евро – 87,53 руб., юаня – 10,94 руб.
15 апреля начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс идет к отметке 70 руб./$. Он отметил, что такой курс – не проблема, а естественный ход событий, поскольку у России из-за санкций нет возможности накапливать внешние активы.