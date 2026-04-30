Более 3500 человек участвуют в «пилоте» цифрового рубля
В пилотном проекте цифрового рубля участвуют более 3500 граждан, уже проведено свыше 100 000 операций. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
По ее словам, к системе подключены 27 банков, которые работают в пилотном режиме. Она добавила, что по мере расширения функционала участники тестируют новые операции.
«С июля мы будем апробировать платежи по свободным реквизитам в бюджет», – пояснила Бакина (цитата по ТАСС).
24 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не намерен форсировать внедрение цифрового рубля. По ее словам, вокруг проекта сохраняется множество мифов, в том числе о контроле за платежами.
«С точки зрения прозрачности платежей, защиты банковской тайны, цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей», – подчеркивала Набиуллина. Она уточняла, что ключевое отличие новой формы денег заключается в расширенных возможностях контроля целевого использования внебюджетных средств.