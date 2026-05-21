ЦБ незначительно снизил официальный курс доллара
Банк России установил официальный курс доллара на 22 мая на уровне 70,79 руб. Регулятор понизил стоимость валюты на 0,16 руб.
Курс евро подорожал на 1,29 руб. – до 83,27 руб. Юань подешевел на 0,02 руб. и достиг уровня в 10,40 руб.
Официальный курс доллара на 21 мая составляет 70,95 руб., евро – 81,98 руб., юань – 10,42 руб.
Агентство Bloomberg писало, что российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и занял первое место в мире по динамике роста. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке.