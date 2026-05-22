Набиуллина: банкоматы и терминалы смогут работать без мобильного интернета

Набиуллина: банкоматы и терминалы смогут работать без мобильного интернетаТехнология уже находится на стадии тестирования
Банкоматы и платежные терминалы в России вскоре смогут работать даже без мобильного интернета. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
«Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала Набиуллина.
По ее словам, сейчас новая опция находится на стадии тестирования.
Глава ЦБ также сообщила, что регулятор совместно с Минцифры обсуждает включение всех банков в «белые списки» сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. При этом, по ее словам, подключение всех кредитных организаций сразу пока невозможно из-за существующих ограничений технологий, поэтому внедрение будет происходить поэтапно.
Первый перечень ресурсов и приложений, доступных в условиях ограничений мобильного интернета, Минцифры представило 5 сентября 2025 г. В него вошли социально значимые сервисы, включая сайты органов власти, «Госуслуги» и маркетплейсы. Последний раз ведомство обновляло список сервисов 23 апреля. «Ведомости» входят в этот перечень, как и ряд других СМИ.