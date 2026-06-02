Freedom Holding удвоил чистую прибыль в 2026 финансовом году

Чистая прибыль от производных финансовых инструментов выросла на 438% до $66,8 млн, в основном за счет положительной переоценки валютных свопов. Реализация товаров и услуг увеличилась на 143% до $97,4 млн за счет расширения телекоммуникационного сегмента после покупки Freedom Cloud Holding. Совокупные активы холдинга достигли $13,16 млрд (+33% год к году), базовая прибыль на акцию составила $2,56. При этом чистая выручка от страховой деятельности сократилась на 29% до $402,4 млн, что связано с изменениями в законодательстве Казахстана. Доход от комиссионных сборов снизился на 3%, до $489,8 млн.