Freedom Holding удвоил чистую прибыль в 2026 финансовом году
Чистая прибыль Freedom Holding (NASDAQ: FRHC) по итогам 2026 финансового года, завершившегося 31 марта, выросла на 101% – до $153,3 млн по сравнению с $76,2 млн годом ранее, сообщил представитель компании. Общая выручка холдинга достигла рекордных $2,19 млрд, увеличившись на 9% по сравнению с $2 млрд в предыдущем году. С момента листинга на Nasdaq в 2019 г. этот показатель вырос более чем в 26 раз.
Количество клиентов в ключевых сегментах бизнеса продолжило расти: брокерское направление увеличило базу на 26% – до 858 000, банковское – в два раза до 5,03 млн, страховое – до 1,1 млн. Клиентская база в прочих сегментах выросла на 83% до 1,1 млн. Основным драйвером роста чистой прибыли стала чистая прибыль от торговли ценными бумагами, которая составила $158,8 млн – рост на 375%, главным образом за счет продажи корпоративных долговых ценных бумаг Казахстана.
Чистая прибыль от производных финансовых инструментов выросла на 438% до $66,8 млн, в основном за счет положительной переоценки валютных свопов. Реализация товаров и услуг увеличилась на 143% до $97,4 млн за счет расширения телекоммуникационного сегмента после покупки Freedom Cloud Holding. Совокупные активы холдинга достигли $13,16 млрд (+33% год к году), базовая прибыль на акцию составила $2,56. При этом чистая выручка от страховой деятельности сократилась на 29% до $402,4 млн, что связано с изменениями в законодательстве Казахстана. Доход от комиссионных сборов снизился на 3%, до $489,8 млн.
В феврале 2026 г. Freedom Holding сообщила о росте активов на 25% по итогам III квартала 2026 фискального года – до $12,38 млрд, что было обусловлено увеличением инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на брокерских счетах. В январе 2025 г. казахстанский Freedom Bank объявил о планах открыть дочерний цифровой банк в Таджикистане. В 2022 г. Freedom Holding принял решение вывести российские активы из структуры группы.
Акции Freedom Holding торгуются на NASDAQ, Казахстанской фондовой бирже (KASE) и AIX под тикером FRHC, капитализация холдинга превышает $8 млрд.