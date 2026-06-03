Пьянов: ВТБ может продать «Росгосстрах» до конца 2026 года

25 сентября 2025 г. глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один-два претендента, помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. 26 сентября 2025 г. Пьянов рассказал, что ВТБ не собирается отказываться от продажи «Росгосстраха» и предоставит потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки.