Пьянов: ВТБ может продать «Росгосстрах» до конца 2026 года
Банк ВТБ может закрыть сделку по продаже страховой компании «Росгосстрах» до конца 2026 г., сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы приблизились [к закрытию сделки]. Может быть, до конца года завершим», – сказал он
11 сентября 2025 г. РБК со ссылкой на источники писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России. По словам двух собеседников, покупатель планирует профинансировать сделку за счет кредитных средств, что вызвало дополнительные вопросы у регулятора.
25 сентября 2025 г. глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один-два претендента, помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. 26 сентября 2025 г. Пьянов рассказал, что ВТБ не собирается отказываться от продажи «Росгосстраха» и предоставит потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки.
В декабре 2025 г. потенциальные покупатели «Росгосстраха» у ВТБ пока не смогли получить согласование Банка России, отмечал Пьянов.