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Пьянов: ВТБ может продать «Росгосстрах» до конца 2026 года

Ведомости

Банк ВТБ может закрыть сделку по продаже страховой компании «Росгосстрах» до конца 2026 г., сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы приблизились [к закрытию сделки]. Может быть, до конца года завершим», – сказал он

11 сентября 2025 г. РБК со ссылкой на источники писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России. По словам двух собеседников, покупатель планирует профинансировать сделку за счет кредитных средств, что вызвало дополнительные вопросы у регулятора.

ВТБ даст покупателям «Росгосстраха» больше времени на завершение сделки

Финансы / Банки

25 сентября 2025 г. глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один-два претендента, помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. 26 сентября 2025 г. Пьянов рассказал, что ВТБ не собирается отказываться от продажи «Росгосстраха» и предоставит потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки.

В декабре 2025 г. потенциальные покупатели «Росгосстраха» у ВТБ пока не смогли получить согласование Банка России, отмечал Пьянов.

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