ЦБ поднял официальный курс доллара выше 74 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 5 июня на уровне 74,30 руб., повысив его на 0,95 руб. Об этом говорится на сайте регулятора.
Официальный курс евро вырос на 1,15 руб. до 86,27 руб., юаня – на 0,13 руб. до 10,95 руб.
ЦБ повышает курс американской валюты третий день подряд. На 3 июня курс доллара был установлен на уровне 72,56 руб., на 4 июня – 73,34 руб.
При этом аналитики «СберИнвестиций» 1 июня улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, благодаря высоким экспортным доходам и росту мировых цен на сырье рубль сохранит устойчивость в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне-июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а в конце III квартала – около 75 руб.