Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,824-0,34%VEON-RX59,7+4,01%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 579,9-0,82%RTSI1 093,91-2,1%RGBI119,1+0,01%RGBITR785,19+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ поднял официальный курс доллара выше 74 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 5 июня на уровне 74,30 руб., повысив его на 0,95 руб. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс евро вырос на 1,15 руб. до 86,27 руб., юаня – на 0,13 руб. до 10,95 руб.

ЦБ повышает курс американской валюты третий день подряд. На 3 июня курс доллара был установлен на уровне 72,56 руб., на 4 июня – 73,34 руб.

При этом аналитики «СберИнвестиций» 1 июня улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, благодаря высоким экспортным доходам и росту мировых цен на сырье рубль сохранит устойчивость в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне-июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а в конце III квартала – около 75 руб.

Читайте также:Bloomberg: рубль стал лучшей валютой мира в этом квартале
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь