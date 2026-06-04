ЦБ поднял официальный курс доллара выше 74 рублей

При этом аналитики «СберИнвестиций» 1 июня улучшили прогноз по российской валюте. По их оценке, благодаря высоким экспортным доходам и росту мировых цен на сырье рубль сохранит устойчивость в ближайшие месяцы. Эксперты ожидают, что в июне-июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а в конце III квартала – около 75 руб.