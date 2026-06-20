Зюганов: лежащие в банках деньги должны начать работать на экономику РФ
Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил немедленно изъять у банков не менее 30 трлн руб. и направить их в реальный сектор. С таким заявлением он выступил на съезде партии.
«Минимум на 30 трлн руб. дополнительного изыскать без промедления. <...> В банках сегодня лежат 67 трлн ваших денег. 67 трлн и 63 трлн предприятий. В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров», – объяснил Зюганов.
Глава КПРФ подчеркнул, что накопленные средства не работают на экономику и не направляются в производство. По его мнению, проблему можно решить оперативно, в том числе указом президента.
Съезд КПРФ проходит 20 июня, на нем планировалось определить окончательный состав федерального списка партии на выборах в Госдуму. В первую тройку, по данным «Ведомостей», войдут Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин. На первых в истории праймериз КПРФ «Народный кандидат» проголосовали около 2,5 млн избирателей. В предвыборной программе КПРФ, которую партия называет «программой победы», ключевые идеи включают национализацию стратегических отраслей, увеличение прожиточного минимума и МРОТа, а также восстановление бесплатного образования и медицины.