Зюганов: лежащие в банках деньги должны начать работать на экономику РФ

Съезд КПРФ проходит 20 июня, на нем планировалось определить окончательный состав федерального списка партии на выборах в Госдуму. В первую тройку, по данным «Ведомостей», войдут Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин. На первых в истории праймериз КПРФ «Народный кандидат» проголосовали около 2,5 млн избирателей. В предвыборной программе КПРФ, которую партия называет «программой победы», ключевые идеи включают национализацию стратегических отраслей, увеличение прожиточного минимума и МРОТа, а также восстановление бесплатного образования и медицины.