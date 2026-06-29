ЦБ повысил официальный курс евро на 1,2 рубля

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг говорил «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец предположила, что доллар в конце года может достичь 85–90 руб./$.