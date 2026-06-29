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ЦБ повысил официальный курс евро на 1,2 рубля

Ведомости

Официальный курс евро на 30 июня увеличен на 1,2 руб. до 88,64 руб., курс доллара – на 0,7 руб. до 77,7 руб. Это следует из информации на сайте Банка России.

Китайский юань установлен на уровне 11,46 руб. (+0,12 руб.)

24 июня официальный курс доллара обновил максимум с 7 мая. Тогда ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 74,77 руб., повысив его на 0,15 руб. 

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг говорил «Ведомостям», что диапазон курса доллара составит 75–80 руб./$ в следующем квартале, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец предположила, что доллар в конце года может достичь 85–90 руб./$.

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