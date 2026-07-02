ЦБ снизил официальный курс доллара до 77,93 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 3 июля на уровне 77,83 руб. Регулятор снизил его на 0,34 руб.
Евро подешевел на 0,47 руб. – до 88,71 руб. Курс юаня стал ниже на 0,01 руб. и достиг 11,47 руб.
Официальный курс доллара на 2 июля составил 78,27 руб., евро – 89,18 руб., юаня 11,48 руб.
В кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов. Он перечислил снижение спроса на импорт, сокращение внешнего долга и влияние жесткой денежно-кредитной политики.
Как писали «Ведомости» 30 июня, Банк России во втором полугодии 2026 г. будет ежедневно продавать валюту на внутреннем рынке на сумму 0,58 млрд руб. В первом полугодии объем таких операций составлял 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, показатель уменьшится почти в восемь раз. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$ и снизит волатильность российской валюты.