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Главная / Финансы /

ЦБ не поддерживает создание второй платежной системы

Ведомости

Банк России не поддержал предложение банков о создании второй национальной платежной системы, которая могла бы конкурировать с «Миром». Об этом на Финансовом конгрессе ЦБ 3 июля заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

По словам Бакиной, ЦБ с самого начала настаивал на двух условиях: новая система не должна дублировать уже существующую инфраструктуру НСПК, а конкуренция возможна только на уровне продуктов и сервисов, а не инфраструктуры. Кроме того, любая платежная система должна быть общедоступна для всех участников.

«Создание любой масштабной инфраструктуры – это колоссальные издержки, и они будут переложены на конечных потребителей. Поэтому в этом плане мы не сошлись», – сказала она.

Разговоры о возможном конкуренте для «Мира» велись еще с 2023 г. – тогда крупные банки предлагали либо приватизировать НСПК, либо создать альтернативу. В октябре 2025 г. Альфа-банк вновь поднял этот вопрос на форуме «Финополис-2025». ЦБ тогда не возражал, но требовал от банков четкого финансового обоснования.

В ВТБ тогда выступили за сохранение НСПК под контролем ЦБ. В феврале 2026 г. Бакина заявила, что рынок не проявил явного интереса к приватизации НСПК.

2 июля на Финансовом конгрессе ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает с банками возможную частичную приватизацию НСПК, сохранив за собой контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция) и ограничив долю одного инвестора 5%. Предправления Россельхозбанка Борис Листов поддержал идею и сообщил, что банк готов войти в капитал НСПК, а число новых акционеров может составить порядка 20. При этом он отметил, что приватизация, скорее всего, пройдет в формате cash-out – средства от продажи акций пойдут текущему акционеру (ЦБ), а не на развитие компании.

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