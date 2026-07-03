ЦБ не поддерживает создание второй платежной системы

2 июля на Финансовом конгрессе ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает с банками возможную частичную приватизацию НСПК, сохранив за собой контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция) и ограничив долю одного инвестора 5%. Предправления Россельхозбанка Борис Листов поддержал идею и сообщил, что банк готов войти в капитал НСПК, а число новых акционеров может составить порядка 20. При этом он отметил, что приватизация, скорее всего, пройдет в формате cash-out – средства от продажи акций пойдут текущему акционеру (ЦБ), а не на развитие компании.