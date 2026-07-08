ЦБ незначительно повысил курсы доллара и евро
Банк России установил официальный курс доллара на 9 июля на уроне 76,40 руб., прибавив 0,28 руб.
Евро подорожало на 0,45 руб. и стало стоить 87,35 руб. Юань стал выше на 0,02 руб. Китайская валюта выросла до 11,22 руб.
ЦБ установил официальный курс доллара на 8 июля на уровне 76,13 руб., евро – 86,90 руб., юаня – 11,21 руб.
2 июля «Ведомости» писали, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Опрошенные эксперты ожидали, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб.
Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец пересмотрела прогноз по курсу доллара США с 90 до 85 руб./$ на конец года. Прогноз изменен на фоне исчерпания эффектов разовых факторов, таких как цены на сырье, а также вероятного сохранения ДКП на текущем уровне жесткости, что не позволит перезапустить цикл инвестиций в основной капитал, пояснила она.