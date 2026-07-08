ЦБ незначительно повысил курсы доллара и евро

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец пересмотрела прогноз по курсу доллара США с 90 до 85 руб./$ на конец года. Прогноз изменен на фоне исчерпания эффектов разовых факторов, таких как цены на сырье, а также вероятного сохранения ДКП на текущем уровне жесткости, что не позволит перезапустить цикл инвестиций в основной капитал, пояснила она.