ЦБ купил на внутреннем рынке юани на сумму 4,7 млрд рублей

ЦБ сообщал, что во втором полугодии 2026 г. ежедневный объем операций с иностранной валютой рассчитывается на основе данных Минфина, публикуемых на третий рабочий день каждого месяца. В расчет входят объемы покупки или продажи валюты по бюджетному правилу, скорректированные на величину продаж за счет чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.