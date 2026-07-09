ЦБ купил на внутреннем рынке юани на сумму 4,7 млрд рублей
Центробанк купил на внутреннем рынке юани на сумму 4,7 млрд руб. с расчетами на 8 июля. Об этом сообщил сам регулятор.
С расчетами на 7 июля Банк России купил юаней на 9,4 млрд руб.
С 1 по 6 июля регулятор проводил суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд руб. в день.
ЦБ сообщал, что во втором полугодии 2026 г. ежедневный объем операций с иностранной валютой рассчитывается на основе данных Минфина, публикуемых на третий рабочий день каждого месяца. В расчет входят объемы покупки или продажи валюты по бюджетному правилу, скорректированные на величину продаж за счет чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.
В конце декабря 2026 г. регулятор пообещал обнародовать данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2027 г. с учетом данных Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за второе полугодие текущего года.