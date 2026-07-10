ВТБ запустил систему скидок для селлеров на маркетплейсах

Пакеты услуг адаптированы под торговлю на крупнейших маркетплейсах – Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Они доступны в двух вариантах – для старта и активных продаж. При этом скидка 70% доступна и действующим, и новым клиентам.