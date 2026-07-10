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ВТБ запустил систему скидок для селлеров на маркетплейсах

Ведомости

ВТБ запустил специальные условия обслуживания для предпринимателей, развивающих бизнес на онлайн-площадках. Предложения призваны поддержать селлеров путем сокращения фиксированных расходов, сообщил представитель банка.

Пакеты услуг адаптированы под торговлю на крупнейших маркетплейсах – Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Они доступны в двух вариантах – для старта и активных продаж. При этом скидка 70% доступна и действующим, и новым клиентам.

В ВТБ рассказали, что в услуги входит бесплатный доступ к сервису аналитики и развития продаж, включая анализ спроса и конкурентов, расчет поставок, управление рекламой, автоматическое изменение цен и другие функции. Дополнительно можно получить сервис бухгалтерии и услуги по учету операций по агентским договорам.

«В текущих рыночных условиях селлеры сталкиваются с ростом совокупной стоимости ведения бизнеса и давлением на маржинальность. Мы готовы предоставить предпринимателям практические инструменты для большей устойчивости», – заявила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

20 марта сообщалось, что ВТБ запустил совместную программу с «Яндекс Маркетом», которая предусматривает скидки до 50% при оплате картой банка. Для получения скидки нужно привязать карту банка к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать при покупке.

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