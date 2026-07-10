Петербургская биржа увеличила потолок снижения цены на авиакеросин с 10 до 20%

Ранее правительство РФ установило временный запрет на экспорт авиакеросина с 1 июня до 30 ноября 2026 г. По данным участников рынка, проблемы с доступностью топлива сохраняются. На этом фоне Россия в мае 2026 г. увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 т, а в начале июня поступило еще 2600 т, следует из данных Центра ценовых индексов.