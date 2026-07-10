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Петербургская биржа увеличила потолок снижения цены на авиакеросин с 10 до 20%

Ведомости

Петербургская биржа с 10 июля нарастила предельный шаг снижения цены на авиакеросин до 20% вместо 10%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы площадки.

Решение позволит сильнее снижать биржевую стоимость топлива в ходе торгов. Шаг повышения цены остался на уровне 0,01%.‍

Ранее правительство РФ установило временный запрет на экспорт авиакеросина с 1 июня до 30 ноября 2026 г. По данным участников рынка, проблемы с доступностью топлива сохраняются. На этом фоне Россия в мае 2026 г. увеличила импорт авиакеросина из Белоруссии почти в четыре раза – до 5170 т, а в начале июня поступило еще 2600 т, следует из данных Центра ценовых индексов.

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8 июля «Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства, что на Петербургской бирже сократился объем реализации белорусского бензина. Показатель упал до 420 т 6 июля, хотя 1–2 июля на торговой площадке ежедневно продавалось более 7000 т.

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