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Шохин призвал ЦБ не повышать ключевую ставку из-за цен на топливо

Ведомости

Бизнес рассчитывает, что Банк России не станет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на заседании Координационного совета региональных объединений работодателей в Дальневосточном федеральном округе.

Он отметил, что ситуация на топливном рынке «добавляет проблем», но идею бороться с повышением цен ростом ставки он считает «лобовой». «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», – сказал Шохин (цитата по ТАСС).

С начала года стоимость бензина выросла в среднем по России на 13,9%. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство частично стабилизировало ситуацию на российском топливном рынке, но она остается непростой из-за изменения логистики вследствие атак на НПЗ и роста сезонного спроса в этом году на треть к уровню прошлого года.

7 июля Шохин заявил, что на заседании ЦБ России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно. Глава РСПП выразил мнение, что не совсем эффективно бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции.

1 июля Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель.

На последнем заседании 19 июня Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% – это было девятое подряд снижение ставки. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. Большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось.

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