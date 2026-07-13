Шохин призвал ЦБ не повышать ключевую ставку из-за цен на топливо

7 июля Шохин заявил, что на заседании ЦБ России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно. Глава РСПП выразил мнение, что не совсем эффективно бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции.