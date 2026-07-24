Набиуллина призвала не искать скрытые сигналы в носках и брошках
Не надо искать скрытые сигналы от ЦБ в аксессуарах руководства регулятора. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
«Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», – сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов.
3 июля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин также отверг предположения о скрытых сигналах для рынка, комментируя внимание к своим ярким носкам на Финансовом конгрессе ЦБ. Тогда журналисты обратили внимание на его носки желтого и красного цветов и предположили, что они могут символизировать позицию регулятора. «Нет, мне просто нравятся яркие цвета», – ответил Заботкин.
В 2020–2022 гг. Набиуллина регулярно появлялась на публичных мероприятиях с брошками, которые участники рынка нередко трактовали как сигналы о состоянии экономики. Сама глава ЦБ отмечала, что «брошки – это тоже коммуникация, просто другой язык».
Первую символичную брошь – в виде неваляшки – Набиуллина надела в марте 2020 г. на фоне падения рубля. Позже она появлялась с украшениями в виде тучи с дождем и дикой кошки, которые также связывали с решениями по денежно-кредитной политике. С 2022 г. глава Банка России отказалась от подобных аксессуаров, а в апреле этого года заявила, что пока не планирует возвращаться к этой практике.