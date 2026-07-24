Набиуллина призвала не искать скрытые сигналы в носках и брошках

Первую символичную брошь – в виде неваляшки – Набиуллина надела в марте 2020 г. на фоне падения рубля. Позже она появлялась с украшениями в виде тучи с дождем и дикой кошки, которые также связывали с решениями по денежно-кредитной политике. С 2022 г. глава Банка России отказалась от подобных аксессуаров, а в апреле этого года заявила, что пока не планирует возвращаться к этой практике.