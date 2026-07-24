Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,476-0,84%VEON-RX55,6-5,12%BRZL1 238+7,28%IMOEX2 181,09+1,68%RTSI876,34+1,68%RGBI114,04+1,29%RGBITR764,66+1,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Набиуллина призвала не искать скрытые сигналы в носках и брошках

Ведомости

Не надо искать скрытые сигналы от ЦБ в аксессуарах руководства регулятора. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

«Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», – сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов.

3 июля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин также отверг предположения о скрытых сигналах для рынка, комментируя внимание к своим ярким носкам на Финансовом конгрессе ЦБ. Тогда журналисты обратили внимание на его носки желтого и красного цветов и предположили, что они могут символизировать позицию регулятора. «Нет, мне просто нравятся яркие цвета», – ответил Заботкин.

В 2020–2022 гг. Набиуллина регулярно появлялась на публичных мероприятиях с брошками, которые участники рынка нередко трактовали как сигналы о состоянии экономики. Сама глава ЦБ отмечала, что «брошки – это тоже коммуникация, просто другой язык».

Первую символичную брошь – в виде неваляшки – Набиуллина надела в марте 2020 г. на фоне падения рубля. Позже она появлялась с украшениями в виде тучи с дождем и дикой кошки, которые также связывали с решениями по денежно-кредитной политике. С 2022 г. глава Банка России отказалась от подобных аксессуаров, а в апреле этого года заявила, что пока не планирует возвращаться к этой практике.

Читайте также:Главные заявления Набиуллиной после снижения ставки ЦБ
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте