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Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 12,85%

Ведомости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля выросла до 12,85% годовых. Об этом сообщил Банк России.

По данным регулятора, в первой декаде июля показатель составлял 12,79%, во второй – 12,83%. Мониторинг охватывает крупнейшие кредитные организации, привлекающие наибольший объем депозитов физических лиц.

24 июля совет директоров Банка России десятый раз подряд снизил ключевую ставку – до 14% годовых. Решение оказалось неожиданным для большинства участников рынка: согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», лишь пятеро из 20 опрошенных экономистов ожидали снижения ставки, а шаг на 25 базисных пунктов (б. п.) прогнозировали только трое.

Одновременно ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 г. до 6–7% с апрельских 4,5–5,5% на фоне существенного роста цен на топливо. Регулятор также пересмотрел прогноз средней ключевой ставки: на 2026 г. – до 14,5–14,6%, на 2027 г. – до 10,5–12,5%. При этом Банк России ожидает, что в 2027 г. и далее инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

28 июля финансовый маркетплейс «Финуслуги» сообщал, что после решения ЦБ средние ставки в крупнейших банках снизились только по годовым вкладам, тогда как доходность депозитов на три месяца, полтора года и два года незначительно выросла. Максимальная средняя ставка среди предложений топ-20 банков составляла 16% годовых по трехмесячным вкладам, минимальная – 7,13% по депозитам сроком на три года.

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