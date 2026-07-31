Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 12,85%

Одновременно ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 г. до 6–7% с апрельских 4,5–5,5% на фоне существенного роста цен на топливо. Регулятор также пересмотрел прогноз средней ключевой ставки: на 2026 г. – до 14,5–14,6%, на 2027 г. – до 10,5–12,5%. При этом Банк России ожидает, что в 2027 г. и далее инфляция вернется к целевому уровню в 4%.