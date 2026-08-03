ЦБ с сентября введет надбавки по вложениям в секьюритизированные облигации

27 июля ЦБ сообщил, что объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в июне снизился на 49 млрд руб. и достиг 980 млрд руб. Разница составила 4,8%. Доля нерезидентов на рынке сократилась на 0,2 п. п. до 3%. С начала года объем инвестиций нерезидентов снизился на 28 млрд руб. с 1,8 трлн руб. Объем всего рынка РФЗ в июне вырос на 403 млрд руб. Рост составил 1,2% за месяц. С начала года он увеличился на 2,98 трлн руб.