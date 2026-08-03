Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI895,95+1,51%RGBI115-0,05%CNY Бирж.11,861+1,1%IMOEX2 260,03+1,51%RGBITR773,37+0,05%
Главная / Финансы /

ЦБ с сентября введет надбавки по вложениям в секьюритизированные облигации

Ведомости

Банк России с 4 сентября введет макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. Указание №7375-У регулятора зарегистрировано Минюстом и опубликовано на сайте ЦБ.

Новые требования будут применяться к вложениям банков в секьюритизированные долговые ценные бумаги юридических лиц, обеспеченные необеспеченными потребительскими кредитами и кредитами под залог автомобилей.

В ЦБ пояснили, что решение связано с ростом активности банков в выпуске облигаций, обеспеченных платежами по розничным кредитам. В отдельных случаях значительную часть таких бумаг приобретают другие кредитные организации. Поскольку ранее на эти инструменты макропруденциальные надбавки не распространялись, банки могли фактически перераспределять кредитные портфели между собой и снижать нагрузку на капитал.

Брокеры пересматривают стратегии из-за неопределенности на фондовом рынке

Инвестиции

Регулятор отметил, что введение новых требований направлено на предотвращение подобных практик и выравнивание условий регулирования для различных видов кредитных рисков. Для этого будут выделены отдельные коды активов, позволяющие оперативно применять макропруденциальные надбавки к таким вложениям. При этом новые требования не будут распространяться на облигации, обеспеченные ипотечными кредитами.

Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

27 июля ЦБ сообщил, что объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в июне снизился на 49 млрд руб. и достиг 980 млрд руб. Разница составила 4,8%. Доля нерезидентов на рынке сократилась на 0,2 п. п. до 3%. С начала года объем инвестиций нерезидентов снизился на 28 млрд руб. с 1,8 трлн руб. Объем всего рынка РФЗ в июне вырос на 403 млрд руб. Рост составил 1,2% за месяц. С начала года он увеличился на 2,98 трлн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её