ЦБ с сентября введет надбавки по вложениям в секьюритизированные облигации
Банк России с 4 сентября введет макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. Указание №7375-У регулятора зарегистрировано Минюстом и опубликовано на сайте ЦБ.
Новые требования будут применяться к вложениям банков в секьюритизированные долговые ценные бумаги юридических лиц, обеспеченные необеспеченными потребительскими кредитами и кредитами под залог автомобилей.
В ЦБ пояснили, что решение связано с ростом активности банков в выпуске облигаций, обеспеченных платежами по розничным кредитам. В отдельных случаях значительную часть таких бумаг приобретают другие кредитные организации. Поскольку ранее на эти инструменты макропруденциальные надбавки не распространялись, банки могли фактически перераспределять кредитные портфели между собой и снижать нагрузку на капитал.
Регулятор отметил, что введение новых требований направлено на предотвращение подобных практик и выравнивание условий регулирования для различных видов кредитных рисков. Для этого будут выделены отдельные коды активов, позволяющие оперативно применять макропруденциальные надбавки к таким вложениям. При этом новые требования не будут распространяться на облигации, обеспеченные ипотечными кредитами.
Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
27 июля ЦБ сообщил, что объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в июне снизился на 49 млрд руб. и достиг 980 млрд руб. Разница составила 4,8%. Доля нерезидентов на рынке сократилась на 0,2 п. п. до 3%. С начала года объем инвестиций нерезидентов снизился на 28 млрд руб. с 1,8 трлн руб. Объем всего рынка РФЗ в июне вырос на 403 млрд руб. Рост составил 1,2% за месяц. С начала года он увеличился на 2,98 трлн руб.