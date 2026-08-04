ЦБ поднял курс доллара выше 81 рубля
ЦБ установил официальный курс доллара на 5 августа на уровне 81,13 руб., подняв его на 1,06 руб.
Курс евро вырос на 1,62 руб. и достиг отметки в 93,58 руб. Юань тоже подорожал. Регулятор установил курс китайской валюты на уровне 11,97 руб. (+0,13 руб.).
Официальный курс доллара на 4 августа составляет 80,07 руб., евро – 91,96 руб., юаня – 11,83 руб.
Внебиржевой курс доллара также поднялся выше 81 руб. По состоянию на 17:58 мск он стоит 81,31 руб.
Рубль стабилизировался после просадки по завершении июльского фискального периода, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Среди факторов давления на курс он выделяет трансляцию июньских цен на нефть, которые просели за первый летний месяц почти на треть, разгар туристического сезона, оживление импорта, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки.