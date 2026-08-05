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ФАС обнаружила сговор на рынке страховых услуг

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба усматривает в действиях АО «Банк Русский стандарт», АО «Русский стандарт страхование» и АО «Зетта страхование» признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«В ФАС России поступили жалобы граждан на ограничение АО «Банк Русский стандарт» выбора страховых компаний. Речь идет о требовании к заемщикам быть застрахованными от событий, которые входят в страховое покрытие АО «Русский стандарт страхование» и АО «Зетта страхование» и не предлагаются другими компаниями на рынке», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Данные организации одновременно ввели в свои продукты одинаковый перечень страховых рисков, после чего банк ввел эти пункты в договор страхования при оформлении кредита.

По мнению ФАС России, компании могли работать в сговоре для того, чтобы у банка отсутствовали иные страховщики.

31 июля ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка. Служба увидела в деятельности банка признаки нарушения законодательства о рекламе в продвижении страхового продукта ОСАГО. Банк могут привлечь к административной ответственности.

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