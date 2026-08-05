ФАС обнаружила сговор на рынке страховых услуг

«В ФАС России поступили жалобы граждан на ограничение АО «Банк Русский стандарт» выбора страховых компаний. Речь идет о требовании к заемщикам быть застрахованными от событий, которые входят в страховое покрытие АО «Русский стандарт страхование» и АО «Зетта страхование» и не предлагаются другими компаниями на рынке», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.