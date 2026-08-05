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Стоимость золота на бирже превысила отметку в $4300

Ведомости

Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже (CME) подорожал на 3,6% относительно предыдущего закрытия и в максимуме достиг отметки в $4302,3 за унцию. Такими данными поделилась онлайн-платформа Trading Economics.

Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня.

Платформа предполагает, что рост цен на золото обусловлен оптимизмом инвесторов относительно возможной сделки между США и Ираном. 4 августа президент США Дональд Трамп назвал прошедшие переговоры «очень хорошими», что усилило ожидания скорого урегулирования пятимесячного конфликта между странами, уточнили в публикации.

Ранее Трамп пригрозил, что если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, США нанесут удар по Ирану. По словам президента США, 4 августа с Ираном состоялись переговоры, продлившиеся весь день. Глава Белого дома охарактеризовал их как позитивные, но предупредил, что в случае отсутствия итоговой сделки Вашингтон нанесет по Исламской Республике «очень мощный удар».

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