Стоимость золота на бирже превысила отметку в $4300
Фьючерс на золото в ходе торгов на Чикагской товарной бирже (CME) подорожал на 3,6% относительно предыдущего закрытия и в максимуме достиг отметки в $4302,3 за унцию. Такими данными поделилась онлайн-платформа Trading Economics.
Показатель достиг самого высокого уровня с 18 июня.
Платформа предполагает, что рост цен на золото обусловлен оптимизмом инвесторов относительно возможной сделки между США и Ираном. 4 августа президент США Дональд Трамп назвал прошедшие переговоры «очень хорошими», что усилило ожидания скорого урегулирования пятимесячного конфликта между странами, уточнили в публикации.
Ранее Трамп пригрозил, что если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, США нанесут удар по Ирану. По словам президента США, 4 августа с Ираном состоялись переговоры, продлившиеся весь день. Глава Белого дома охарактеризовал их как позитивные, но предупредил, что в случае отсутствия итоговой сделки Вашингтон нанесет по Исламской Республике «очень мощный удар».