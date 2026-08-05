Стоимость золота на бирже превысила отметку в $4300

Ранее Трамп пригрозил, что если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, США нанесут удар по Ирану. По словам президента США, 4 августа с Ираном состоялись переговоры, продлившиеся весь день. Глава Белого дома охарактеризовал их как позитивные, но предупредил, что в случае отсутствия итоговой сделки Вашингтон нанесет по Исламской Республике «очень мощный удар».