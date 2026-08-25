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Главная / Финансы /

Крупные банки повысили ставки по краткосрочным вкладам

Наталья Захарова

Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам физических лиц в диапазоне от 0,05 до 0,38 п. п. за месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на индекс вкладов от маркетплейса «Финуслуги».

С 24 июля по 24 августа семь банков из топ-20 повысили ставки по вкладам сроком на три месяца до 5,5 п. п. Средние ставки по вкладам на один и полтора года повысили три банка – до 1,9 п. п. Максимальная ставка по вкладу достигла 19% (трехмесячный вклад), а минимальная – 7% (вклад сроком на три года).

Снижение ставок на сроке от трех месяцев до полутора лет видны только у пяти банков. Они понизили проценты на 0,2–0,5 п. п. Проценты по длинным вкладам понизили пять банков (от -0,13 п. п. до -1,75 п. п.).

31 июля Банк России сообщал, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля выросла до 12,85% годовых. Мониторинг охватывает крупнейшие кредитные организации, привлекающие наибольший объем депозитов физических лиц.

24 июля совет директоров Банка России десятый раз подряд снизил ключевую ставку – до 14% годовых. 28 июля финансовый маркетплейс «Финуслуги» сообщал, что после решения ЦБ средние ставки в крупнейших банках снизились только по годовым вкладам, тогда как доходность депозитов на три месяца, полтора года и два года незначительно выросла. Максимальная средняя ставка среди предложений топ-20 банков составляла 16% годовых по трехмесячным вкладам, минимальная – 7,13% по депозитам сроком на три года.

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