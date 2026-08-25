Крупные банки повысили ставки по краткосрочным вкладам

24 июля совет директоров Банка России десятый раз подряд снизил ключевую ставку – до 14% годовых. 28 июля финансовый маркетплейс «Финуслуги» сообщал, что после решения ЦБ средние ставки в крупнейших банках снизились только по годовым вкладам, тогда как доходность депозитов на три месяца, полтора года и два года незначительно выросла. Максимальная средняя ставка среди предложений топ-20 банков составляла 16% годовых по трехмесячным вкладам, минимальная – 7,13% по депозитам сроком на три года.