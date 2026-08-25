У «Точка банка» отозвали сертификаты защищенного соединения из-за санкций
У «Точка банка» отозвали сертификаты защищенного соединения из-за санкций. Банк заверил, что решение не повлияло на работу его сервисов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Кредитная организация для стабильного доступа порекомендовала установить сертификаты Минцифры через «Госуслуги» или использовать «Яндекс браузер», где сертификаты ведомства уже встроены.
23 июля Минцифры сообщало, что россиянам рекомендуется устанавливать сертификаты безопасности Минцифры РФ на устройства, чтобы получать бесперебойный доступ к сайтам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам при использовании иностранных браузеров. Представители ведомства объяснили, что без сертификатов сайт может не открыться или предупредить пользователя о проблемах с безопасностью.
После начала спецоперации иностранные удостоверяющие центры, например южноафриканский Thawte Consulting, американский Digicert и др., начали отказывать в продлении сертификатов безопасности подсанкционным российским компаниям. Из-за этого пользователи из России при посещении сайтов начали сталкиваться либо с их блокировкой браузером, либо с предупреждением о небезопасности ресурса. Сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом.
Минцифры решило разработать собственные TLS-сертификаты, их выпуском занимается Национальный удостоверяющий центр (НУЦ). В марте 2022 г. на «Госуслугах» заработал сервис выдачи сертификатов, после этого российские компании начали переводить на них свои сайты и советовать клиентам их установить.