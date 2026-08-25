У «Точка банка» отозвали сертификаты защищенного соединения из-за санкций

После начала спецоперации иностранные удостоверяющие центры, например южноафриканский Thawte Consulting, американский Digicert и др., начали отказывать в продлении сертификатов безопасности подсанкционным российским компаниям. Из-за этого пользователи из России при посещении сайтов начали сталкиваться либо с их блокировкой браузером, либо с предупреждением о небезопасности ресурса. Сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом.