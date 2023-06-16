Национальные сертификаты безопасности сайтов используют только 30% россиян

Статистика «Сбера» свидетельствует, что российские сертификаты в данный момент установлены только на 25–30% устройств, заходящих на сайт банка, следует из слов Белевцева. «Это большая проблема, потому что это означает, что в 70% случаев мы пользуемся сертификатами из неизвестного для нас источника, – сказал он. – C этим надо бороться разными способами, прежде всего просветительским путем – просвещением и пропагандой, если хотите». Он также выразил надежду, что присутствующие на сессии, среди которых были замминистра цифрового развития Александр Шойтов, зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и другие, объединят усилия, чтобы повысить процент пользователей с российскими сертификатами безопасности.