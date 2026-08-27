ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО «Цифровые решения». По объему активов она занимала 288-е место в банковской системе России, заявили в ЦБ.
Решение принято из-за неоднократных нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ, за которые к организации применялись меры в течение последних 12 месяцев. Кроме того, регулятор выявил несоблюдение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Федеральный закон № 115-ФЗ).
По данным Банка России, РНКО длительное время проводила подозрительные операции клиентов и несвоевременно передавала уполномоченному органу достоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники организации, как отмечает регулятор, не приняли действенных мер для прекращения ее вовлечения в такие операции.
Одновременно Центробанк назначил временную администрацию. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Решение об отзыве лицензии принято на основании п. 6 и 6.1 ч. 1 ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности».
26 июня ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, выданную ООО «АЛОР+». 10 апреля ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП»).