ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

По данным Банка России, РНКО длительное время проводила подозрительные операции клиентов и несвоевременно передавала уполномоченному органу достоверные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники организации, как отмечает регулятор, не приняли действенных мер для прекращения ее вовлечения в такие операции.