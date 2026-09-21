Сотрудникам Минфина начали выдавать зарплату цифровыми рублями

В сентябре 2025 г. Федеральное казначейство впервые выплатило зарплату в цифровых рублях. Тогда средства получил сотрудник, замещающий одну из государственных должностей. С 1 января 2026 г. цифровой рубль разрешили использовать при перечислениях в бюджеты бюджетной системы и для различных государственных выплат.