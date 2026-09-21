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Сотрудникам Минфина начали выдавать зарплату цифровыми рублями

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Некоторые сотрудники Минфина начали получать зарплату в цифровых рублях. Средства зачисляют работникам, которые открыли цифровые кошельки, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».

По словам Силуанова, сотрудники смогут использовать полученные средства для расчетов в цифровой валюте. Среди преимуществ цифрового рубля министр ранее называл бесплатные операции для граждан и возможность контролировать целевое использование бюджетных средств.

В сентябре 2025 г. Федеральное казначейство впервые выплатило зарплату в цифровых рублях. Тогда средства получил сотрудник, замещающий одну из государственных должностей. С 1 января 2026 г. цифровой рубль разрешили использовать при перечислениях в бюджеты бюджетной системы и для различных государственных выплат.

Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 г. Крупнейшие банки должны предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить средства и оплачивать покупки. Использование цифрового рубля для граждан остается добровольным.

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