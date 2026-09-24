ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в России

В конце августа в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ говорилось, что в России будет постепенно увеличиваться объем наличных денег в обращении в 2026–2029 гг. Доля наличных денег сейчас составляет около 15%, но в 2021 г. назад она была около 20%. Таким образом, считают в ЦБ, небольшой рост доли наличных в этому году «никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение».