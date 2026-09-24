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Главная / Финансы /

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в России

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные деньги в России, однако их доля в денежной массе выросла незначительно. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.

По словам главы регулятора, изменение спроса на наличные необходимо рассматривать с учетом ситуации в экономике в целом. При этом Банк России не наблюдает резкого изменения структуры денежного обращения, несмотря на увеличение интереса к наличным средствам.

Набиуллина также отметила необходимость адаптации банков к изменению спроса.

В конце августа в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ говорилось, что в России будет постепенно увеличиваться объем наличных денег в обращении в 2026–2029 гг. Доля наличных денег сейчас составляет около 15%, но в 2021 г. назад она была около 20%. Таким образом, считают в ЦБ, небольшой рост доли наличных в этому году «никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение».

В июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд руб. (+43%). За пять месяцев 2026 г. он вырос на 1,90 трлн руб. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» также говорил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный.

11 сентября глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков сказал, что объем наличных платежей в розничных расчетах на конец II квартала составил 32% против 25% в прошлом году.

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