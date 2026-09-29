ЦБ разрешил банкам снизить риск по кредитам на защиту инфраструктуры

Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Банки смогут экономить капитал в пределах лимита для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Свободных лимитов достаточно для финансирования как этих проектов, так и защиты инфраструктуры. В дальнейшем меры могут быть включены в постоянное регулирование.