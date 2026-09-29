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Главная / Финансы /

ЦБ разрешил банкам снизить риск по кредитам на защиту инфраструктуры

Кредитным организациям разрешено не применять макропруденциальные надбавки
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска по ссудам на защиту объектов критической инфраструктуры от воздушных атак. Решение принял совет директоров.

Коэффициент составит 30% для заемщиков инвестиционного класса и 50% для остальных. Также банкам разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Мера действует с момента публикации до 31 декабря 2026 г. включительно.

Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Банки смогут экономить капитал в пределах лимита для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Свободных лимитов достаточно для финансирования как этих проектов, так и защиты инфраструктуры. В дальнейшем меры могут быть включены в постоянное регулирование.

24 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила на Международном банковском форуме, что ЦБ готов ввести льготное регулирование для кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры.

В августе регулятор рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу, пострадавшему от атак на склады. 24 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Речь идет о временном управлении на таких объектах в случае, если владельцы не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.

28 сентября правительство на год отменило проверки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса.

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