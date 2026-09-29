ЦБ разрешил банкам снизить риск по кредитам на защиту инфраструктуры

ЦБ разрешил банкам снизить риск по кредитам на защиту инфраструктурыКредитным организациям разрешено не применять макропруденциальные надбавки
Банк России разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска по ссудам на защиту объектов критической инфраструктуры от воздушных атак. Решение принял совет директоров.
Коэффициент составит 30% для заемщиков инвестиционного класса и 50% для остальных. Также банкам разрешено не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Мера действует с момента публикации до 31 декабря 2026 г. включительно.
Льготы распространяются на юрлиц, регионы и муниципалитеты. Банки смогут экономить капитал в пределах лимита для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Свободных лимитов достаточно для финансирования как этих проектов, так и защиты инфраструктуры. В дальнейшем меры могут быть включены в постоянное регулирование.
24 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила на Международном банковском форуме, что ЦБ готов ввести льготное регулирование для кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры.
В августе регулятор рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу, пострадавшему от атак на склады. 24 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Речь идет о временном управлении на таких объектах в случае, если владельцы не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.
28 сентября правительство на год отменило проверки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса.